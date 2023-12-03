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Жильё в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, располо…
€100,042
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты с балконом, с лифтом, в центре города
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, располо…
€123,213
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, располо…
€55,606
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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