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Жильё в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

квартиры
9
9 объектов найдено
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€64,266
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€76,694
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€82,767
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€111,988
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
€51,693
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€282,545
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€878,109
Квартира с видом на море, с видом на горы в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в райо…
€157,893
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд Резиденция располагает ко…
€52,047

Параметры недвижимости в Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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