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Квартиры-студии в Ko Samui, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Ko Samui, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Ko Samui, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
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€76,408

Параметры недвижимости в Ko Samui, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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