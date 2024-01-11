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Квартиры-студии в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Студия 9 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 5%!Прекрасно подходит как для постоянног…
€185,557
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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