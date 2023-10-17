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Продажа новостроек в Khlong Toei District

Khlong Toei Subdistrict
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Жилой комплекс Holme Ekkamai 22 с необычной концепцией
Жилой комплекс Holme Ekkamai 22 с необычной концепцией
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€109,134
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Holme Ekkamai 22 - это стильный 8 этажный проект малоэтажного кондоминиума с одним зданием, состоящим из 90 жилых единиц , и находящийся в самом центре города! Расположенный по адресу: 68/16 Khun Wichit Alley, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Таиланд. В 10 минутах езды от комплекса, находится самый модный район Азии-Тонг Ло, который славится высококачественной кухней и ночными развлечениями. Ближайшие медицинские и образовательные учреждения, универмаги, расположены в 1,6 км от кондоминиума, дорога туда займет около 6 минут на машине, что очень сэкономит время - которое вы можете провести в приятной для вас обстановке. Удобства: - гараж - игровая площадка / детская зона - сад / барбекю - тренажерный зал - wi-fi - лифт - сауна - охрана 24/7 - бассейн. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Mulberry Grovе
Жилой комплекс Mulberry Grovе
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€360,396
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Mulberry Grovе - это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в Пха-Кханонг-Нуэа, Бангкок. В проекте предусмотрено 5 различных типов комнат, от 1 спальни до 3 спален, пентхаусов и двухуровневых пентхаусов 37-этажном высотном здании, откуда открываются невероятные виды. Под каждые апартаменты есть своё собственное парковочное место. Кроме того комплекс, имеет очень удобное расположение в самом сердце района Сукхумвит, самого важного делового района столицы Бангкока. А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги, находятся неподалеку. И все это, сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре. ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА: -24 ЧАСОВАЯ система безопасности - автономный гараж - видеонаблюдение - доступ по карте - ключу - лифт - пейзажный бассейн - сауна - тренажерный зал во внутреннем дворике - большая отдельная гостиная и столовая - сад с барбекю - игровая комната и бильярдный стол - детская закрытая зона - детский бассейн Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€360,396
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Development Corporation Limited. Проект находится по адресу: Таиланд, TH Bangkok Sukhumvit 1419邮政编码: 10110. Mulberry Grove Sukhumvit удобно расположен в самом сердце района Сукхумвит - самого важного делового района мегаполиса Бангкока! Кондоминиум имеет 37 этажей и состоит из 287 квартир от 1 до 6 спален. Апартаменты выполнены в современном дизайне и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания. Больница Сукумвит - ближайшее медицинское учреждение, которое находится в 350 м (до него можно дойти за 4 мин.) от проекта, а ближайшие школы - в непосредственной близости. Кроме того, здесь есть несколько доступных видов транспорта, в том числе поездка по главной дороге Сукхумвит и общественный транспорт, такой как Ekkamai BTS ., который находится всего в 700 метрах. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Типы и детали помещений: - 1 спальня (47,0 - 56,5 кв.м) - 2 спальни (87 - 135 кв.м) - 3 спальни ( 162 кв.м) - Пентхаусы (180,0 - 245,5 кв.м) - Двухуровневые пентхаусы (216,5 кв.м) Удобства: - Охрана 24/7 - Автономный гараж - Видеонаблюдение - Доступ по ключ-карте - Лифты - Бесконечный бассейн Sky Pool - Термальный бассейн и бассейн с гидротерапией - Сауна ​ - Гольф Комната для тренажеров и развлечений - Залы для йоги и балета - Большая отдельная гостиная и столовая - Сад для барбекю - Игровая комната и бильярдный стол - Детская крытая зона Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
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Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€116,721
Площадь 26 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кханонг, Бангкок. Проект состоит из 642 единиц на 32 этажах высотного дома. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения. Проект удобно расположен всего в 8 минутах ходьбы от Phra Khanong! Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. Плюсы комплекса: - Общий бассейн - Общественный сад / барбекю - Фитнес - Общий тренажерный зал - Ресторан на территории - Автомобильная стоянка - Стойка регистрации / вестибюль - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€193,409
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с улицей Сукхумвит и автомагистралями, в 5 минутах от станции наземного метро Бангкока.
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном с панорамным видом на город, джакузи и детской зоной, парной, садом на крыше, парковкой, тренажерным залом, библиотекой, игровой комнатой, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с магазинами и автомагистралями.
Жилой комплекс The Strand Thonglor
Жилой комплекс The Strand Thonglor
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€500,680
Агентство: DDA Real Estate
The Strand Thonglor - это ультра-роскошный кондоминиум с потрясающим панорамным видом на горизонт Бангкока. Кондоминиум представляет собой величественное 30 этажное здание и включает в себя 503 квартиры, выполненные в дизайнерском стиле. Проект расположенный по адресу: 58/11 Thong Lo Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon ,10110, Таиланд. Комплекс находится всего в 1 минуте ходьбы от станции надземного метро Thonglor! В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Ближайшая больница находится в 1,5 км от кондоминиума. Дорога туда займет 5 минут на машине. УДОБСТВА: - Парковка - Игровая площадка - Детская площадка - Сад / барбекю - Тренажерный зал - Wi-Fi - Библиотека - Лифт - Охрана 24/7 - Бассейн Позвоните нам, и мы сделаем БЕСПЛАТНУЮ подборку недвижимости Вашей мечты. Расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда!  
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