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Виллы в Hua Hin District, Таиланд

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Ban Malai Thap Tai, Таиланд
Вилла 3 комнаты
Ban Malai Thap Tai, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Уникальное инвестиционое предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Дом от Инве…
$195,607
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DDA Real Estate
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Вилла в Хуахин, Таиланд
Вилла
Хуахин, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Представляем новый частный проект виллы в Хуа Хин, курорт на пляже, где город встречается с …
$370,528
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The Redland Property Group Ltd
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Вилла 4 комнаты в Хуахин, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Хуахин, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Насладитесь максимальным комфортом и роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 3 спальням…
$147,842
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Ban Malai Thap Tai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Malai Thap Tai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Уникальное инвестиционое предложение в Хуа Хин от известного застройщика SUPSIRI!Дом от Инве…
$267,141
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Hua Hin District, Таиланд

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