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Квартиры с садом в Chom Phon Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд Резиденция…
$102,725
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Параметры недвижимости в Chom Phon Subdistrict, Таиланд

с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов