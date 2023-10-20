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Квартиры в Chom Phon Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 32 м²
Количество этажей 33
Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд Резиденция…
€98,747

Параметры недвижимости в Chom Phon Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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