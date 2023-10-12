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Многоуровневые квартиры в Бангкок, Таиланд

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Бангкок, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 37
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€2,55 млн

Параметры недвижимости в Бангкок, Таиланд

с видом на море
недорогая
элитная
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