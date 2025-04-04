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Жильё в Bang Kho Subdistrict, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Bang Kho Subdistrict, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Bang Kho Subdistrict, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 27/31
Возможность инвестирования в превосходную элегантную жизнь в Бангкоке! Доход от 5%!Прекрасно…
$182,045
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Bang Kho Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Bang Kho Subdistrict, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 25/31
Возможность инвестирования в превосходную элегантную жизнь в Бангкоке! Доход от 5%!Прекрасно…
$114,451
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Bang Kho Subdistrict, Таиланд

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1111 голосов