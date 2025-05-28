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Виллы в Tarragones, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Far, Испания
Вилла
Far, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Уютный двухэтажный дом площадью 340 м2 расположен на большом участке площадью 1500 м2 в живо…
$900,623
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Вилла в Salou, Испания
Вилла
Salou, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 468 м²
Вилла на территории 3900 м. кв. (совмещены три участка с тремя адресами и отдельными входами…
$2,96 млн
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Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

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