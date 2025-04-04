Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Pla de l Estany
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Pla de l Estany, Испания

1 объект найдено
Дом 10 спален в Pla de l Estany, Испания
Дом 10 спален
Pla de l Estany, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 160 000 м²
Ферма состоит из 350 м2. При входе мы находим гостиную с камином, прихожую, туалет, столовую…
$1,28 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pla de l Estany, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов