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Земельные участки в Бах-Виналопо, Испания

7 объектов найдено
Земельные участки с c ремонтом в Santa Pola, Испания
Земельные участки с c ремонтом
Santa Pola, Испания
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Выгодном Месте в Аликанте, Коста-Бланка Земля распол…
€171,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
€35,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12635
€140,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12226
€60,000
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12502
€68,250
Земельные участки в Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
Земля под застройку в Эльче ID D12778
€105,000
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal
Crevillent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€119,900
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