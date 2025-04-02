Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Cuenca Alta del Manzanares
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Cuenca Alta del Manzanares, Испания

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Soto del Real, Испания
Дом 7 комнат
Soto del Real, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся дом в Soto del Real в районе Jardin del soto. Общая площадь 1366.00 м2, участок 38…
$825,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cuenca Alta del Manzanares, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов