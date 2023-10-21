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Виллы в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
€5,50 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
€1,86 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 6
Площадь 874 м²
Эксклюзивный особняк  с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…
€1,45 млн

Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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