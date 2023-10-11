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Realting.com
Испания
Жилая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
Жильё с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Мадрид
18
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
15
Алькобендас
3
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29 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
120 м²
Продается прекрасная 2-комнатная квартира в одной из лучших урбанизаций в Энсинар-де-лос-Ре…
€775,000
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Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
121 м²
Красивый дом с южной ориентацией в одной из лучших урбанизаций Энсинар-де-лос-Рейес (Ла-Мор…
€790,000
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Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
102 м²
Фантастическая недвижимость, расположенная в самом новом жилом комплексе в Сото де Ла Морал…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
124 м²
Просторная и светлая квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, площадью 116 м2, в район…
€585,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
112 м²
Эксклюзивный пентхаус с террасой площадью 30 м расположен в Лас Таблас (Мадрид), в роскошно…
€610,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
107 м²
Великолепная квартира на первом этаже с садом, расположенная в Санчинарро (Мадрид), с 2 спа…
€575,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
143 м²
Красивая квартира на первом этаже с собственным садом площадью 196 м2 с газоном, деревьями …
€740,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
130 м²
Красивый пентхаус в закрытом поселке. Расположен в Encinar de los Reyes, северная и южная с…
€665,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
115 м²
Просторная квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами в Кампо де лас Насьонес в ж…
€595,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
153 м²
Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями, а также пентхаусы с 1, 3 и 4 спальнями. Закрытый комплекс с б…
€730,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
€580,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
6
285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
€635,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
€520,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
€629,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
162 м²
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадри…
€589,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
120 м²
Красивая и светлая квартира расположена в эксклюзивном районе Ла Моралеха, в урбанизации с …
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
128 м²
Красивая квартира, расположенная в закрытом комплексе в Санчинарро.В доме 3 спальни, 2 ванн…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
120 м²
Недвижимость расположена в закрытом комплексе с видом на Санчинарро и парк Вальдебебас.Дом …
€530,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
147 м²
Очень светлая квартира, расположенная в Лас Таблас.Она состоит из трех спален, все оборудов…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
100 м²
Прекрасная квартира в Санчинарро, 100 м², на третьем этаже с большими окнами, которые дают …
€585,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
3
110 м²
Просторная квартира с 3 спальнями и площадью 110 м², построенная в центре Лас Таблас, распо…
€539,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из лу…
€2,16 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
5
440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всег…
€2,48 млн
Рекомендовать
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
604 м²
ОписаниеПродажа здания с 12 туристическими апартаментами в Мадриде, 3 млн евро, 7% рентабель…
€3,00 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
1
65 м²
Совершенно новый комплекс всего в нескольких шагах от от станции метро La Moraleja. Простор…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
90 м²
Необыкновенные дизайнерские лофты с 1 и 2 спальнями и паркингом, расположенные в муниципалит…
€209,000
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Квартира 2 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
2
139 м²
Отличная квартира, расположенная в Сото-де-ла-Моралеха в фантастической урбанизации с кругл…
€660,000
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Квартира 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
4
618 м²
Эксклюзивный пентхаус в отреставрированном здании с защищенным фасадом, Саламанка, МадридЭк…
€7,53 млн
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Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
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