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Дома в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
3
13 объектов найдено
Шале 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с террасой в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Шале 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с террасой
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 9
Площадь 1 300 м²
Фантастическая роскошная вилла в современном стиле и с использованием отличных материалов. Р…
€2,95 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Замечательный отремонтированный угловой таунхаус в одном из лучших жилых районов Лас Розас …
€580,000
Дом 6 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Площадь 285 м²
Дом в таунхаусе в отличном состоянии в тихом районе Мадрида (Лас Розас).Площадь объекта сос…
€635,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Дом с террасой, расположенный в тихом районе в самом центре Трес Кантос (Мадрид). Отличное …
€520,000
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Фантастический угловой таунхаус, расположенный в Сото де Виньюэлас, Трес Кантос (Мадрид), н…
€629,000
Дом 4 спальни с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Фантастический смежный дом, полностью отремонтированный, расположенный в Трес Кантос (Мадри…
€589,000
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 441 м²
Красивая угловая вилла площадью 441 м2 на участке более 800 м2, расположенная в одном из лу…
€2,16 млн
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Индивидуальная вилла площадью 440 м2, расположенная в эксклюзивном районе Ла Моралеха, всег…
€2,48 млн
Дом 5 спален с бассейном в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Фантастическая смежная вилла площадью 450 м², расположенная в самом эксклюзивном районе Эль…
€2,20 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
€5,50 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Роскошная вилла с бассейном и видом на море расположена в Сан-Себастьяне, Испания. Вилла рас…
€1,86 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 6
Площадь 874 м²
Эксклюзивный особняк  с великолепным видом на море расположен в Сан-Себастьяне, Страна Баско…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Современная вилла расположена рядом со знаменитым кулинарным центром в Сан Себастьяне, Стран…
€1,45 млн

Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares

виллы

Параметры недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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