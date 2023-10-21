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Коммерческая недвижимость в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания

Мадрид
8
9 объектов найдено
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 11
Площадь 300 м²
ОписаниеПродажа НОВОГО отеля в самом центре Мадрида 1.45 млн евро, 11 номеров.Отель находитс…
€1,45 млн
Отель 99 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 99 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 99
€1,40 млн
Отель 134 комнаты в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 134 комнаты
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 134
€97,75 млн
Отель 110 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 110 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 110
€19,00 млн
Отель 95 комнат в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель 95 комнат
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 95
€22,50 млн
Коммерческая 28 спален с мебелью, в центре города, с интернетом в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Коммерческая 28 спален с мебелью, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
Количество спален 28
Площадь 2 892 м²
Великолепное здание расположено в центре Сан-Себастьяна. Здание общей площадью 2.892 кв.м с …
€9,82 млн
Отель в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Отель
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Продается бутик 3-звездочного отеля в центре Мадрида. Он устраивает двухместные из 40 номеро…
€7,50 млн
Коммерческая в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 3 651 м²
Продается здание в эксклюзивном районе Мадрида. Здание: 26 квартир, 1 офис и 2 коммерческих …
€15,73 млн
Коммерческая в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Коммерческая
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 10 115 м²
ЛЮКС АПАРТАМЕНТЫ Лучший жилой и торговый район Мадрида: центр города. Лот из 97 домов и гара…
€125,00 млн

Типы недвижимости в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares

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