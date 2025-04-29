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Производственные здания в Приволжском федеральном округе, Россия

Нижегородская область
4
Саратовская область
3
Саратов
3
Производство Удалить
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8 объектов найдено
Производство 30 278 м² в Саратов, Россия
Производство 30 278 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 278 м²
Продажа земельного участка в одном из центральных районов Саратова с расположенным на нем ко…
Цена по запросу
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Производство 5 690 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 5 690 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 690 м²
Этаж 2/3
Продаются помещения общей площадью 5690м2, состоящие из 1490м2 2-й этаж 901.4м2 3-й этаж 1…
$665,746
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Производство 718 м² в Бор, Россия
Производство 718 м²
Бор, Россия
Площадь 718 м²
Этаж 1/1
Продается производственное, отдельностящее здание площадью 718 кв.м. Здание расположено на з…
$605,224
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Производство 1 286 м² в Сява, Россия
Производство 1 286 м²
Сява, Россия
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/2
Срочно в продажу 2-х этажное здание свободного назначения общей площадью 1286,60 м2 с огорож…
$26,630
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Производство 900 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 900 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продается отдельностоящее здание свободного назначения.   Идеально под производство, склад, …
$714,164
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Производство 12 000 м² в Сердобск, Россия
Производство 12 000 м²
Сердобск, Россия
Площадь 12 000 м²
Количество этажей 3
Продается бывший ламповый завод на земельном участке площадью 4 Га на центральной улице г. С…
$3,00 млн
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Производство 7 822 м² в Саратов, Россия
Производство 7 822 м²
Саратов, Россия
Площадь 7 822 м²
Ферма/производство у реки, расположенная на хуторе Бартоломеевский, на СКАД, в 6 километрах …
Цена по запросу
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Производство 500 м² в Саратов, Россия
Производство 500 м²
Саратов, Россия
Площадь 500 м²
Предлагается к приобретению объект с большим потенциалом для ведения бизнеса. Объект распол…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Приволжском федеральном округе

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
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