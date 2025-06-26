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Кафе и рестораны в Приволжском федеральном округе, Россия

коммерческая недвижимость
114
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 684 м² в Нижний Новгород, Россия
Ресторан, кафе 684 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 684 м²
Этаж -1/2
Продается-помещение свободного назначения, общей площадью 684 кв.м., разделено на два отдель…
$1,01 млн
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Ресторан, кафе 547 м² в Нижний Новгород, Россия
Ресторан, кафе 547 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 547 м²
Этаж -1/3
Продается-помещение свободного назначения, общей площадью 547,6 кв.м., состоит из 4 залов. …
$805,615
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