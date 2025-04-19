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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Мурино, Россия
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 26/27
Сдаётся на длительный срок уютная просторная 2-х комнатная квартира полностью укомплектованн…
$386
в месяц
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1111 голосов