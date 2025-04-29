Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Ленинградская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ленинградской области, Россия

Гатчина
3
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/9
квартира без мебели в комнатах сдается на длительный срок, на кухне встроенная кухня, г…
$302
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$254
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Сдам 1 комн кв-ру на длительной срок в Гатчине на ул Красных Военлетов д 2 а Квартир…
$302
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Мурино, Россия
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 26/27
Сдаётся на длительный срок уютная просторная 2-х комнатная квартира полностью укомплектованн…
$387
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
Сдается однокомнатная очень светлая и теплая квартира в центре г. Гатчины. Мебель частично,…
$278
в месяц
Оставить заявку