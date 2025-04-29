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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Санкт-Петербурге, Россия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 24/27
Отличная 1 комнатная квартира в новом доме! Общая площадь 36 кв.м. площадь комнаты 15 кв.м.,…
$424
в месяц
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/12
Сдаётся полноценная однокомнатная квартира на длительный срок. В квартире есть все необходи…
$302
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 7/9
Сдаётся на длительный срок просторная, площадью 53 кв.м, светлая тёплая 2-х комнатная кварти…
$544
в месяц
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Комната 4 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Предлагается в аренду комната в 4-х комнатной коммунальной квартире на Васильевском острове.…
$145
в месяц
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
В квартире все есть. Евроремонт, стеклопакеты с москитными сетками. Район с развитой инфраст…
$363
в месяц
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Комната 4 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 2/5
Метро Чкаловская, Петроградская 10 минут пешком. Сдается комната 12 кв.м. в 4-х комнатной к…
$145
в месяц
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Квартира 1 комната в Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Шушары: однокомнатная квартира в хорошем состоянии сдается на длительный срок, ОП 40 кв.м., …
$302
в месяц
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Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 14/25
Предлагается в аренду студия в ЖК "МореОкеан". Сдается впервые. Прекрасный вид на город, 14/…
$399
в месяц
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