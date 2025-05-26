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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Калининградской области, Россия

Светлогорск
3
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22 объекта найдено
Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Сдам светлую, просторную, уютную 1 комнатную квартиру в центре г. Калининграда посуточно. об…
$44
в месяц
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
Предлагаю в аренду 2 комнатную квартиру в центре на ул. Римская, в новом доме с АГО , комнат…
$57
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/9
1 комнатная квартира по ул. Багратиона ор-р Рыбная деревня. Объект №26256-32495
$38
в месяц
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
А не провести ли вам выходные или каниулы в светлом городе Светлогорске, на берегу Балтийско…
$63
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Уютная красивая квартира в тихом районе в центре города по ул.Репина - 10 минут пешком до Пл…
$25
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя …
$63
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/13
Дом 2020 г/п с огороженной территорией. Расположен в шаговой доступности от пл.Победы. Прост…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
Предлагаю к сдаче в аренду с 10 мая 2 комнатную квартиру в ЖК Емеля на ул. Емельянова. Новый…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира на ул Димитрова 13. Квартира светлая уютная, потолки 3.10, ес…
$569
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2 комнатная квартира на короткий срок в центре города Калининграда, ул. Полоцкая ориентир Ле…
$45
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Сдам помесячно с Марта до 30 Мая 2025 квартиру "Париж на Балтике" - в апарт-комплексе СанЛан…
$569
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/10
1 комнатная квартира в АРЕНДУ по ул. Юбилейная, 12. Квартира полностью готова к проживанию н…
$38
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира по адресу Судостроительная 48 Немецкий дом, третий этаж Есть …
$316
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3 комнатная квартира в центральном районе города Калининграда, рядом Калининградский Зоопарк…
$25
в месяц
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Квартира 1 комната в Холмогоровка, Россия
Квартира 1 комната
Холмогоровка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, посуточно от 3х суток. В кв…
$44
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Сдается 1-комнатная квартира на ул.Марш Новикова,11 автономное отопление, косметический ремо…
$32
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/10
Аренда квартиры Калининградский Лос-Анджелес ЭлЭй . Возможно, эта квартира станет вашим откр…
$51
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Сдается шикарная 2 комнатная квартира с дизайнерским евроремонтом в центре города на ул. Баг…
$948
в месяц
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Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/9
Сдам в аренду на короткий срок по ул.Фрунзе. Квартира с мебелью и техникой. От 2 суток. Объе…
$19
в месяц
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Квартира в Гурьевск, Россия
Квартира
Гурьевск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
Сдается на длительный срок аккуратная, компактная квартира-студия 28 кв. м. в г. Гурьевске. …
$253
в месяц
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