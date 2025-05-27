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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Северо-Западном федеральном округе, Россия

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9
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39 объектов найдено
Квартира 1 комната в Холмогоровка, Россия
Квартира 1 комната
Холмогоровка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, посуточно от 3х суток. В кв…
$44
в месяц
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Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$263
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/9
1 комнатная квартира по ул. Багратиона ор-р Рыбная деревня. Объект №26256-32495
$38
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Сдается шикарная 2 комнатная квартира с дизайнерским евроремонтом в центре города на ул. Баг…
$948
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Сдается 2-х комнатная квартира. Фрунзенский район. Ул. Будапештская д. 39. От метро «Пр. Сла…
$379
в месяц
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Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/15
За квартиру внесён аванс до 26.05.2025 Сдается на длительный срок отличная и очень просторн…
$316
в месяц
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/9
Сдам в аренду на короткий срок по ул.Фрунзе. Квартира с мебелью и техникой. От 2 суток. Объе…
$19
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/10
Аренда квартиры Калининградский Лос-Анджелес ЭлЭй . Возможно, эта квартира станет вашим откр…
$51
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя …
$63
в месяц
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
А не провести ли вам выходные или каниулы в светлом городе Светлогорске, на берегу Балтийско…
$63
в месяц
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Квартира в Новосаратовка, Россия
Квартира
Новосаратовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/21
Сдаётся уютная студия 25 кв.м на длительный срок. Свежий ремонт, новая мебель, пол ламинат, …
$313
в месяц
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Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$442
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Сдам помесячно с Марта до 30 Мая 2025 квартиру "Париж на Балтике" - в апарт-комплексе СанЛан…
$569
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
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Агентство
USOV Estate
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Квартира 2 комнаты в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 2 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Впервые сдается уютная 2-х комнатная квартира со свежим евроремонтом. Вся мебель новая. В к…
$695
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/10
1 комнатная квартира в АРЕНДУ по ул. Юбилейная, 12. Квартира полностью готова к проживанию н…
$38
в месяц
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
В квартире все есть. Евроремонт, стеклопакеты с москитными сетками. Район с развитой инфраст…
$376
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Сдается 1-комнатная квартира на ул.Марш Новикова,11 автономное отопление, косметический ремо…
$32
в месяц
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Квартира в Гурьевск, Россия
Квартира
Гурьевск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
Сдается на длительный срок аккуратная, компактная квартира-студия 28 кв. м. в г. Гурьевске. …
$253
в месяц
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Квартира 1 комната в Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Шушары: однокомнатная квартира в хорошем состоянии сдается на длительный срок, ОП 40 кв.м., …
$313
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира на ул Димитрова 13. Квартира светлая уютная, потолки 3.10, ес…
$569
в месяц
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Комната 4 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Комната 4 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 2/5
Метро Чкаловская, Петроградская 10 минут пешком. Сдается комната 12 кв.м. в 4-х комнатной к…
$150
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира по адресу Судостроительная 48 Немецкий дом, третий этаж Есть …
$316
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Сдам светлую, просторную, уютную 1 комнатную квартиру в центре г. Калининграда посуточно. об…
$44
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/13
Дом 2020 г/п с огороженной территорией. Расположен в шаговой доступности от пл.Победы. Прост…
$442
в месяц
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/12
До метро пр. Ветеранов 20 мин. транспортом. Сдается в аренду однокомнатная квартира в отли…
$401
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
Предлагаю к сдаче в аренду с 10 мая 2 комнатную квартиру в ЖК Емеля на ул. Емельянова. Новый…
$442
в месяц
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Квартира 1 комната в Парголово, Россия
Квартира 1 комната
Парголово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/12
Сдаётся полноценная однокомнатная квартира на длительный срок. В квартире есть все необходи…
$313
в месяц
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