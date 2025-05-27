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Долгосрочная аренда недвижимости в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Санкт-Петербург
12
Калининград
37
Ленинградская область
10
Светлогорск
4
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74 объекта найдено
Коммерческое помещение 300 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 300 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 300 м²
Склад на охраняемой территории по ул. Дзержинского. Отличные подъездные пути. Охранно-пропус…
$853
в месяц
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Квартира 1 комната в Холмогоровка, Россия
Квартира 1 комната
Холмогоровка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, посуточно от 3х суток. В кв…
$44
в месяц
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Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$263
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/9
1 комнатная квартира по ул. Багратиона ор-р Рыбная деревня. Объект №26256-32495
$38
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Сдается шикарная 2 комнатная квартира с дизайнерским евроремонтом в центре города на ул. Баг…
$948
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Северо-Западный федеральный округ, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/5
Сдается 2-х комнатная квартира. Фрунзенский район. Ул. Будапештская д. 39. От метро «Пр. Сла…
$379
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Калининград, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Сдается в аренду помещение свободного назначения в центре города по улице Набережная Баграмя…
$1,011
в месяц
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Квартира в Мурино, Россия
Квартира
Мурино, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/15
За квартиру внесён аванс до 26.05.2025 Сдается на длительный срок отличная и очень просторн…
$316
в месяц
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$442
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/9
Сдам в аренду на короткий срок по ул.Фрунзе. Квартира с мебелью и техникой. От 2 суток. Объе…
$19
в месяц
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Коммерческое помещение 51 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 51 м²
Калининград, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения в ЖK Heвcкий парк. Отдельный вход. Витринный окна. Высота по…
$872
в месяц
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Дом 2 комнаты в Калининград, Россия
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в ЛЕТНИЙ период с июня по август включительно(возможно и сентябрь) 2 изолированные к…
$632
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/10
Аренда квартиры Калининградский Лос-Анджелес ЭлЭй . Возможно, эта квартира станет вашим откр…
$51
в месяц
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Коммерческое помещение 101 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 101 м²
Калининград, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/4
Предлагаем в аренду помещение в центре города по адресу Ленинский проспект ( ориентир ТЦ Пла…
$1,264
в месяц
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Коммерческое помещение 36 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 36 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 1/10
Помещение свободного назначения на первой линии, отдельный вход с улицы. Автономное отоплени…
$442
в месяц
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Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения Густонаселенный район города Светлый Калининградской области…
$3,159
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя …
$63
в месяц
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Квартира в Светлогорск, Россия
Квартира
Светлогорск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
А не провести ли вам выходные или каниулы в светлом городе Светлогорске, на берегу Балтийско…
$63
в месяц
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Коммерческое помещение 91 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 91 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения 91,4м2. . Отдeльный вxод c улицы. Центральное oтоплeние, сво…
$569
в месяц
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Квартира в Новосаратовка, Россия
Квартира
Новосаратовка, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/21
Сдаётся уютная студия 25 кв.м на длительный срок. Свежий ремонт, новая мебель, пол ламинат, …
$313
в месяц
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Коммерческое помещение 194 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 194 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/14
Сдается помещение свободного назначения на длительный срок, на 1 этаже 1 линии! Основные п…
$2,194
в месяц
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Квартира 1 комната в Невское, Россия
Квартира 1 комната
Невское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$442
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 800 м²
Складское помещение от 800 м2 в Московской районе, ориентир ул.Емельянова, ул. Энергетиков. …
$3,159
в месяц
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Коммерческое помещение 29 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 29 м²
Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/3
Офисное помещение 29 кв.м. по проспекту Мира. Помещение находится в нежилом трехэтажном здан…
$369
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$8,087
в месяц
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Коммерческое помещение 491 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 491 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
Помещение свободного назначения. Удобное месторасположение, вторая линия от Курортного просп…
$3,412
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Сдам помесячно с Марта до 30 Мая 2025 квартиру "Париж на Балтике" - в апарт-комплексе СанЛан…
$569
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
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USOV Estate
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Квартира 2 комнаты в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Коммерческое помещение 482 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 482 м²
Калининград, Россия
Площадь 482 м²
Этаж 1/21
Большое торговое помещение или клиентская зона, 177 кв.м. Более 10 кабинетов, 4 санузла, сто…
$4,296
в месяц
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Типы недвижимости в Северо-Западном федеральном округе

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