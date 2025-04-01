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Коммерческая недвижимость в Балтийск, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 140 м² в Балтийск, Россия
Коммерческое помещение 140 м²
Балтийск, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
$177,243
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Коммерческое помещение 889 м² в Балтийск, Россия
Коммерческое помещение 889 м²
Балтийск, Россия
Площадь 889 м²
Этаж 1/3
Пр одам действующий гостиничный бизнес в Балтийске, Калининградская область. Гостевой компле…
$508,096
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