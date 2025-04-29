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Коммерческая недвижимость в Ленинградской области, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Гатчина, Россия
Коммерческое помещение 80 м²
Гатчина, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Продажа коммерческого помещения с действующим арендатором "Wildberries" на длительное время…
$156,079
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