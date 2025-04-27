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Таунхаусы в городском округе Нижнем Новгород, Россия

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5 объектов найдено
Таунхаус в Novinki, Россия
Таунхаус
Novinki, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Продаю 3-х комнатную квартиру в таунхаусе отдельный вход, свой угловой придомовой земельный…
$84,507
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Таунхаус в Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
$117,294
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Уникальный таунхаус в КП "Прага" три этажа-два сада. Витражные окна, выход на собственную те…
$177,586
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в коттеджном поселке Прага площадью 91м2. Два этажа и цоколь с окнами. Свой земельн…
$157,463
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Таунхаус в Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
$142,428
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