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Виллы в городском округе Нижнем Новгород, Россия

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13 объектов найдено
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается строящийся   кирпичный дом (коттедж) в КП Новопокровский 160 м2. Срок сдачи 3 квар…
$201,917
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
В продаже кирпичный дом 145 м на улице Абрикосовая КП Новопокровское В доме: Просторная при…
$188,469
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
$119,688
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Вилла в Kusakovka, Россия
Вилла
Kusakovka, Россия
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
В продаже коттедж   в КП Солнечная Долина площадью 174 метра , два этажа , четыре комнаты и …
$164,150
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Вилла в Подновье, Россия
Вилла
Подновье, Россия
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Участок ровный квадратной формы, великолепный вид на Волгу. Дом построен по железобетонной м…
$364,778
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже коттедж в ТИЗе "Новопокровское", современный коттеджный поселок в городе…
$182,021
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Нижегородском районе в Коттеджном поселке Александровская слобода. Общая Площад…
$449,893
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
$1,02 млн
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Вилла в Novopokrovskoe, Россия
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается кирпичный дом (коттедж) в КП Новопокровский 120 м2.   Коттедж выполнен в   стиле "…
$151,438
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Вилла в Sartakovo, Россия
Вилла
Sartakovo, Россия
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
$362,829
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж с земельным участком в городе Нижний Новгород , в Приокском районе в  ТИЗе На…
$266,964
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Вилла в Novinki, Россия
Вилла
Novinki, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Новинки. Дом расположен на участке площадью 5 сот…
$121,593
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж расположен в зеленом районе, на тихой улице в стороне от дороги. Хорошая т…
$303,368
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Параметры недвижимости в городском округе Нижнем Новгород, Россия

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