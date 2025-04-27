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Инвестиционная недвижимость в городском округе Нижнем Новгород, Россия

коммерческая недвижимость
40
Инвестиционная Удалить
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16 объектов найдено
Инвестиционная 186 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 186 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
$303,982
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Инвестиционная 785 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 785 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/1
Продаю готовый бизнес, 100% доли в Уставном капитале . Актив - помещение 785 кв.м,   земли 1…
$995,048
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Инвестиционная 112 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 112 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$279,663
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Инвестиционная 1 500 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 500 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
$766,035
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Инвестиционная 134 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 134 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 134 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$364,778
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Инвестиционная 278 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 278 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 278 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$687,054
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Инвестиционная 46 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 46 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным федеральным арендатором. Красная линия. О…
$106,394
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Инвестиционная 80 м² в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 80 м²
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
$71,740
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Инвестиционная 43 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 43 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается готовый бизнес: Магазин мужской одежды "Truvor".  В стоимость входит: -помещен…
$303,982
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Инвестиционная 950 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 950 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
$486,371
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Инвестиционная 312 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 312 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$771,390
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Инвестиционная 66 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 66 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продается 4 ре арендные студии по цене одной квартиры, лакация рядом с Пл. Лядова, университ…
$159,773
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Инвестиционная 261 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 261 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 261 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$620,123
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Инвестиционная 57 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 57 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным арендатором. Помещение имеет отдельный вх…
$120,985
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Инвестиционная 140 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 140 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Продаю нежилое помещение площадью 140 метров , полуподвал. Помещение расположено в жилом дом…
$91,195
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Инвестиционная 1 339 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 339 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 339 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
$3,31 млн
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