Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нижегородская область
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
5
Вилла Удалить
Очистить
34 объекта найдено
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продаю дом в Нижегородском районе в Коттеджном поселке Александровская слобода. Общая Площад…
$470,132
Оставить заявку
Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$216,006
Оставить заявку
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
$126,133
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый двухэтажный дом в живописном посел…
$101,650
Оставить заявку
Вилла в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Вилла
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Продаётся элитный комфортабельный светлый и уютный загородный двухэтажный дом из клеёного бр…
$461,778
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
В непосредственной близости от центра города Нижний Новгород, где солнце светит ярко, а прир…
$153,124
Оставить заявку
Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж с земельным участком в городе Нижний Новгород , в Приокском районе в  ТИЗе На…
$235,704
Оставить заявку
Вилла в Novinki, Россия
Вилла
Novinki, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Новинки. Дом расположен на участке площадью 5 сот…
$127,063
Оставить заявку
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 514 м²
Количество этажей 2
Престижный коттеджный поселок Александровская слобода в Верхних Печерах, имеет свою охраняем…
$508,250
Оставить заявку
Вилла в Nekludovo, Россия
Вилла
Nekludovo, Россия
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Продается 2 этажный   коттедж 121.6 кв.м. 2018 года постройки, с земельным участком 8 соток,…
$188,563
Оставить заявку
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаю к продаже коттедж в ТИЗе "Новопокровское", современный коттеджный поселок в городе…
$184,241
Оставить заявку
Вилла в Kusakovka, Россия
Вилла
Kusakovka, Россия
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
В продаже коттедж   в КП Солнечная Долина площадью 174 метра , два этажа , четыре комнаты и …
$171,534
Оставить заявку
Вилла в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Вилла
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Элитный коттеджный поселок "Янтарный". Продается уютный каркасный дом площадью 155,9 м, пос…
$175,346
Оставить заявку
Вилла в Sartakovo, Россия
Вилла
Sartakovo, Россия
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
$379,917
Оставить заявку
Вилла в Afonino, Россия
Вилла
Afonino, Россия
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Продается элитный дизайнерский объект недвижимости в стиле шале. Роскошный коттедж   площадь…
$444,652
Оставить заявку
Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый дом в живописном поселке Безводное…
$95,297
Оставить заявку
Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж расположен в зеленом районе, на тихой улице в стороне от дороги. Хорошая т…
$281,847
Оставить заявку
Вилла в Большое Козино, Россия
Вилла
Большое Козино, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный и стильный коттедж в р.п. Большое Козино, который стан…
$444,719
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Мечта о собственном доме становится реальностью! Предлагаем вашему вниманию современный дом…
$142,945
Оставить заявку
Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. Чрезвычайно выгодное п…
$149,928
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Гoтовые кирпичные   дoма 144 кв.м. в ЖК CВOЙ Изумрудный.   Уже мечтаете переехать в собст…
$153,211
Оставить заявку
Вилла в Павлово, Россия
Вилла
Павлово, Россия
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продам  новый  коттедж  2020 года постройки, расположенный в городе Павлово. Комфортное круг…
$197,482
Оставить заявку
Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
$127,063
Оставить заявку
Вилла в Богородский муниципальный округ, Россия
Вилла
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
$63,531
Оставить заявку
Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$222,360
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$239,513
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Представляем уникальную возможность приобретения земельного участка …
$88,944
Оставить заявку
Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте, предлагаю рассмотреть для покупки стильный, современный дом в живописнейшем ме…
$278,267
Оставить заявку
Вилла в Graznaa, Россия
Вилла
Graznaa, Россия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
$69,884
Оставить заявку
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию дом в чистом районе с хорошей транспортной развязкой, три комнаты…
$109,274
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нижегородской области, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти