Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нижегородская область
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Нижегородской области, Россия

коммерческая недвижимость
62
рестораны
3
производственные здания
5
инвестиционная недвижимость
27
1 объект найдено
Офис 75 м² в Нижний Новгород, Россия
Офис 75 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж -1/4
Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное пр…
$49,554
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти