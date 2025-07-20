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Отели в Нижегородской области, Россия

коммерческая недвижимость
62
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5
инвестиционная недвижимость
27
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1 объект найдено
Отель 670 м² в Городец, Россия
Отель 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$317,656
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