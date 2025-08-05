  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Коттеджный посёлок Негород Токсово

Коттеджный посёлок Негород Токсово

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$114,838
;
15
Оставить заявку
ID: 27522
ID новостройки на Realting
In CRM: 4235
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с дополнительной выгодой в рассрочку без % на первый год! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!

Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.

→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них
→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)
→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр
→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение
→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.
→ Есть возможность приобрести готовый дом

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
→ 100% оплата и ипотека от 6%
→ Рассрочка без % от собственника
→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ
Участок № 59. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:1282

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
