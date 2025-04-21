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Коттеджный посёлок Дома в Прилесный Стиль

Колтушское городское поселение, Россия
от
$303,122
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12
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ID: 22042
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Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурным проектам.
В квартале будут проложены подземные сети: электричество, газ и вода — поэтому свисающие провода не нарушат аккуратный ландшафт.
Для отдыха и активного досуга жителей спроектированы 3 тематические зоны.
С юго-запада «Прилесный Стиль» примыкает к карьеру. Восточнее раскинулось лазурное озеро Манушкино, а к западу от проекта зеленеет масштабный Невский лесопарк Участок №10. Кадастровый номер участка: 47:07:1047005:6228

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

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