Коттеджный посёлок Дома в Прилесный Стиль

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурным проектам.
В квартале будут проложены подземные сети: электричество, газ и вода — поэтому свисающие провода не нарушат аккуратный ландшафт.
Для отдыха и активного досуга жителей спроектированы 3 тематические зоны.
С юго-запада «Прилесный Стиль» примыкает к карьеру. Восточнее раскинулось лазурное озеро Манушкино, а к западу от проекта зеленеет масштабный Невский лесопарк Участок №10. Кадастровый номер участка: 47:07:1047005:6228
Местонахождение на карте
Колтушское городское поселение, Россия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…