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Коттеджный посёлок Сосновый пляж

Приморское городское поселение, Россия
от
$28,318
20.05.2025
$28,318
20.03.2025
$27,803
03.12.2024
$31,279
03.12.2024
$32,113
30.11.2024
$34,754
21.11.2024
$32,113
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18
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ID: 22691
ID новостройки на Realting
In CRM: 4041
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Выборгский район
  • Город
    Приморское городское поселение

О комплексе

УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
→ 100 км от КАД
→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.
→ В ближайших населенных пунктах Ермилово и Красная Долина, расположенных в 10-ти минутах на авто, есть всё необходимое: магазин «Магнит», детские сады, ясли и школы, кафе, отделения почты и банков, больница, отделение скорой помощи, Храм Первоверховных Апостолов Петра и Павла

ИНЖЕНЕРИЯ и ИНФРАСТРУКТУРА:
→ Электричество 15 кВт (по 861 Постановлению)
→ Центральный водопровод (на ряде участков)
→ Интернет
→ КПП с фасадным ограждением
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Территория для отдыха на берегу озера

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка

Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
→ 5 районов застройки в ЛО
→ Участки в окружении леса и озёр
→ Покупка напрямую у собственника участка


ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №196. Кадастровый номер участка: 47:01:1318001:971

Местонахождение на карте

Приморское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$28,318
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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