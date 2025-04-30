Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Москве, Россия

Студия Удалить
Очистить
146 объектов найдено
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$63,887
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/14
До конца апреля рассрочка 0% на 2 года. Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Пр…
$133,685
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 18/26
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес кл…
$162,536
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$70,935
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$71,295
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 40/44
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес кл…
$167,932
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/29
Ключи в 2025 году. Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика с гара…
$257,959
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 6/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$67,664
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$63,718
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$75,468
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 19/20
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$303,931
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 11/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$67,551
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$71,050
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/29
Ключи в 2025 году. Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика с гара…
$257,674
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$68,917
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$68,068
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$71,050
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 14/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$71,611
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 33/47
Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся студия …
$238,339
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$75,492
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/28
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$210,378
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$70,527
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$276,320
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$70,422
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$71,416
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$67,438
Оставить заявку
Студия 1 комната в Иславское, Россия
Студия 1 комната
Иславское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/7
К покупке предлагаются Элитные однокомнатные апартаменты в Москве, Клубный дом "Рублёво". Ап…
$125,475
Оставить заявку
Студия 1 комната в Иславское, Россия
Студия 1 комната
Иславское, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/9
Продаю ЖК Рублево 30 м вк студия с РЕМОНТОМ И МЕБЕЛЬЮ Здание клубного дома «Рублево» выпо…
$125,475
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 14/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$65,411
Оставить заявку
Студия 1 комната в Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/15
Распродажа от 4,6 млн. руб. до 30 апреля! Покупайте готовое - сдавайте в аренду! Максимальны…
$69,127
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Москве, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти