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Квартиры-студии в Московской области, Россия

Сапроново
102
Видное
44
Химки
162
Люберцы
15
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367 объектов найдено
Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 14/16
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$81,680
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
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$71,321
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/17
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$80,673
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 10/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$69,209
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 10/24
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$77,026
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Только до конца апреля скидки на квартиры до 30%! Рассрочка 0% на строящееся жилье! Прямая п…
$71,419
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$76,587
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 12/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,807
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$83,537
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$82,303
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$83,181
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$101,046
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,581
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$72,501
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,641
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$89,973
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$91,579
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$65,142
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,680
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 8/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$87,933
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,876
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Студия 1 комната в Развилка, Россия
Студия 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$114,123
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$84,072
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,665
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Студия 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Только до конца апреля скидки на квартиры до 30%! Рассрочка 0% на строящееся жилье! Прямая п…
$101,539
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 9/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$77,327
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Студия 1 комната в Сапроново, Россия
Студия 1 комната
Сапроново, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 6/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$72,106
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 11/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$83,375
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Студия 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Студия 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 22/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$95,698
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$85,483
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Параметры недвижимости в Московской области, Россия

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