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Коммерческая недвижимость в Красноярске, Россия

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1 объект найдено
ПРЕМИАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР в Красноярск, Россия
ПРЕМИАЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Красноярск, Россия
Площадь 4 167 м²
Количество этажей 9
🏛️ Премиальный медицинский центр на набережной Енисея 9 этажей панорамного величия. Готов…
$8,59 млн
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