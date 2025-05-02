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Жильё в городском округе Истра, Россия

дома
29
29 объектов найдено
Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 309 м²
Загородный дом по проекту «Оникс» площадью 309 м² расположен на лесном участке 11,6 сотки. А…
$786,940
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Особняк 9 спален в городской округ Истра, Россия
Особняк 9 спален
городской округ Истра, Россия
Количество спален 9
Площадь 2 200 м²
Загородный особняк площадью 2200 м² построен на просторном участке 75 соток с многолетними с…
$3,41 млн
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6,65 соток в строящемся коттеджном пос…
$28,401
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажный каркасный дом Омега-150, построенный с использованием самых современны…
$224,703
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Дом 5 спален в городской округ Истра, Россия
Дом 5 спален
городской округ Истра, Россия
Количество спален 5
Площадь 650 м²
Загородная резиденция площадью 650 м² построена на просторном лесном участке 26 соток. Фасад…
$5,18 млн
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 6,65 соток в строящемся коттеджном пос…
$28,401
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Дом 4 спальни в городской округ Истра, Россия
Дом 4 спальни
городской округ Истра, Россия
Количество спален 4
Площадь 706 м²
Загородный дом площадью 706 м² построили на просторном прилесном участке 20 соток. Фасад с б…
$5,58 млн
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 346 м²
Загородный дом по проекту «Эва» площадью 346 м² расположен на лесном участке 13 соток. Архит…
$1,04 млн
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается Участок С ДОМОМ не в СНТ!!! ДОМ каркасный с двумя спальнями на участке 6,05 соток …
$27,829
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 160 м²
«Княжье озеро» — коттеджный поселок, на территории которого 1 036 каменных особняков, роскош…
$569,452
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Участок+дом+баня+бассейн! Продаются очень уютный дачный дом и классная баня на участке 9,8 с…
$75,857
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 335 м²
«Онегино» – коттеджный поселок с участками площадью 25 соток и резиденциями до 700 м². Часть…
$1,31 млн
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Таунхаус в городской округ Истра, Россия
Таунхаус
городской округ Истра, Россия
Площадь 245 м²
Park Fonte — поселок из 182 таунхаусов с видом на озеро. Фасады с панорамным остеклением вып…
$627,271
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Дом 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на земельном участке 6,85 соток в коттеджном посе…
$57,950
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Дом 5 спален в городской округ Истра, Россия
Дом 5 спален
городской округ Истра, Россия
Количество спален 5
Площадь 920 м²
Загородный дом площадью 920 м² расположен на просторном прилесном участке 21,6 сотки. Фасад …
$5,13 млн
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Коттедж 5 комнат в городской округ Истра, Россия
Коттедж 5 комнат
городской округ Истра, Россия
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Если Вы давно мечтаете о загородном жилье, самое время осуществить эту мечту. Предлагаем кот…
$173,754
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Особняк в городской округ Истра, Россия
Особняк
городской округ Истра, Россия
Площадь 1 400 м²
Просторный особняк площадью 1400 м² построен на большом участке 69,2 сотки рядом с лесом. Дв…
$2,85 млн
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Продается отличный качественный коттедж в красивом благоустроенном поселке возле Истринского…
$67,402
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Коттедж 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Коттедж 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Девелопер ИЖС продает на участке в собственности подряд на строительства ДОМа ИЗ КАРКАСА С В…
$68,908
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается отличный дом на участке 7 соток в благоустроенном дачном поселке Никитское в шагов…
$75,276
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Дом 4 спальни в городской округ Истра, Россия
Дом 4 спальни
городской округ Истра, Россия
Количество спален 4
Площадь 307 м²
Загородный дом площадью 307 м² построен на полевом участке 10,5 сотки. Современный фасад зда…
$496,114
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 127 м²
Загородные дома как вид инвестиций особенно популярны среди жителей мегаполисов. Стабильный …
$102,387
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 591 м²
Количество этажей 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЗАПРОСУ Вашему вниманию представляется дом в коттеджном поселк…
$255,564
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Дом в городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
Площадь 371 м²
Загородный дом по проекту «Дженезис» площадью 371 м² построен на лесном участке 18,4 сотки. …
$1,11 млн
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Таунхаус в городской округ Истра, Россия
Таунхаус
городской округ Истра, Россия
Площадь 171 м²
«Онегино» – коттеджный поселок с участками площадью 25 соток и резиденциями до 700 м². Часть…
$193,614
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Дом 4 спальни в городской округ Истра, Россия
Дом 4 спальни
городской округ Истра, Россия
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Загородный дом по проекту «Оксиджен» площадью 585 м² построен на лесном участке 22,9 соток. …
$1,45 млн
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Дом 4 спальни в городской округ Истра, Россия
Дом 4 спальни
городской округ Истра, Россия
Количество спален 4
Площадь 307 м²
Загородный дом площадью 307 м² построен на полевом участке 10,5 сотки. Современный фасад зда…
$490,412
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Дом 4 комнаты в городской округ Истра, Россия
Дом 4 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с антресолью 126 кв.м на участке 6,85 соток в коттеджном поселке пр…
$66,494
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 270 м²
Millennium Park — элитный коттеджный поселок класса de luxe в Истринском районе. На территор…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в городском округе Истра, Россия

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