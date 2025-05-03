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Коттеджи с террасой в России

Сибирский федеральный округ
86
Красноярский край
86
Центральный федеральный округ
38
Приволжский федеральный округ
12
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1 объект найдено
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
В уютном зеленом уголке, близ Мацестинского лесопарка к продаже предлагается один из трех но…
$280,419
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