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Коттеджи с видом на горы в России

Сибирский федеральный округ
86
Красноярский край
86
Центральный федеральный округ
38
Приволжский федеральный округ
12
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3 объекта найдено
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …
$841,256
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Предлагаем Вашему вниманию дом в Коттеджном поселке "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" Планировка дома, площад…
$841,256
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 107 м²
ГАРАНТИНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Закрытый клубный посёлок. Коттедж площадью 107 м2 c ремонтом. …
$234,990
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