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Коттеджи в Московской области, Россия

Сабурово
25
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37 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$673,256
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$422,078
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$594,889
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$1,36 млн
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,946
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$535,211
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$578,346
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 270 м²
Millennium Park — элитный коттеджный поселок класса de luxe в Истринском районе. На территор…
Цена по запросу
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Коттедж в Жаворонки, Россия
Коттедж
Жаворонки, Россия
Площадь 347 м²
«Трувиль» — клубный коттеджный поселок премиум-класса из 87 коттеджей, таунхаусов и многоква…
$2,73 млн
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 160 м²
«Княжье озеро» — коттеджный поселок, на территории которого 1 036 каменных особняков, роскош…
$569,452
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж 4 спальни в Новоивановское, Россия
Коттедж 4 спальни
Новоивановское, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Загородный коттедж площадью 700 м² построен на полевом участке 10 соток. Фасад в европейском…
$1,70 млн
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$675,711
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 127 м²
Загородные дома как вид инвестиций особенно популярны среди жителей мегаполисов. Стабильный …
$102,387
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$598,366
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$674,880
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Коттедж 3 комнаты в Dubecino, Россия
Коттедж 3 комнаты
Dubecino, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ДОМ ИЗ КАРКАСА с двумя спальнями на участке 9 соток в коттеджном поселке. Участок…
$42,860
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$582,420
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$442,189
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$573,800
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Коттедж в Одинцово, Россия
Коттедж
Одинцово, Россия
Площадь 380 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$476,351
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Коттедж 5 комнат в городской округ Истра, Россия
Коттедж 5 комнат
городской округ Истра, Россия
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Если Вы давно мечтаете о загородном жилье, самое время осуществить эту мечту. Предлагаем кот…
$173,754
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$570,248
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$448,531
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 335 м²
«Онегино» – коттеджный поселок с участками площадью 25 соток и резиденциями до 700 м². Часть…
$1,31 млн
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$399,228
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Коттедж 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Коттедж 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Девелопер ИЖС продает на участке в собственности подряд на строительства ДОМа ИЗ КАРКАСА С В…
$68,908
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Параметры недвижимости в Московской области, Россия

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