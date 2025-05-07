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Коттеджи в Сабурово, Россия

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25 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$448,531
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$578,346
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$582,420
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$491,123
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$573,800
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$675,711
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$535,211
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$674,880
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,946
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$598,366
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$442,189
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$399,228
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$1,36 млн
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$570,248
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$481,281
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$600,003
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$594,889
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$577,404
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$476,351
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$561,485
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$673,256
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$422,078
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