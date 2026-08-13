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Коттеджи в Сибирском федеральном округе, Россия

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Красноярский край
86
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87 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Иркутск, Россия
Коттедж 5 комнат
Иркутск, Россия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продам 3 жилых дома, 3 земельных участка, сформированы в единый участок 35 соток, без заборо…
$603,131
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 350 м²
Шикарный вид на море из панорамных окон. Дом в современном коттеджном поселке Ручей Видный, …
$749,967
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 193 м²
Предлагаю вашему вниманию загородный дом, который построен по всем строительным нормам и тех…
$250,374
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TekceTekce
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 107 м²
Премиальный комплекс MODERN VILLAS (Модерн Виллас) находится в Адлерском районе, на улице Ми…
$389,983
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 126 м²
Вашему вниманию предлагаю рассмотреть для приобретение дуплекс. 125 м. кв. на 2,5 сотках. По…
$110,165
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 185 м²
КП "Атмосфера Виладж" - элитная загородная недвижимость для многих поколений вашей семьи Сре…
$298,987
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 205 м²
К вашему вниманию отличное предложение- капитальный дом! Расположен в черте города. Площадь …
$370,553
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 175 м²
Предлагаю сблокированный жилой дом. Новый, ремонт, мебель, техника, делали все качественно и…
$429,981
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 230 м²
Загородная резиденция в стиле Хай-Тек! Закрытый коттеджный посёлок «Трио Хаус» расположенный…
$400,598
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 167 м²
Дом в коттеджном посёлке для дружной семьи. Строительство подходит к завершающей стадии. Идё…
$169,993
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 360 м²
КП STONEWOOD - это роскошный курортный комплекс элит-класса. В его состав входит 17 красивых…
$699,970
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 373 м²
Отличное предложение! Трех этажный дом площадью 373 кв.м на 6 сотках земли. Большая площадь …
$180,269
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 112 м²
Дом в закрытом коттеджном эко-поселке. Расположен в тихом престижном районе (Орел-Изумруд), …
$225,336
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 92 м²
Цена - подарок! Видовой дом с потрясающими панорамами на море. Ручей Видный в Хосте - это э…
$199,991
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 457 м²
Таун-хаус в закрытом коттеджем поселке! Охрана, благоустроенная территория. В доме выполнен …
$1,27 млн
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 260 м²
Дом для любителей загородной жизни в черте города. Локация отличная, все самое необходимое …
$699,970
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 140 м²
Хорошее предложение по загородному дому в черте района Дагомыс. Дом находится в с. Сергей по…
$260,389
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 198 м²
Дом по акции!!! Мы разделяет ваши представления о комфортной жизни и воплощает их как на уро…
$360,538
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
В уютном зеленом уголке, близ Мацестинского лесопарка к продаже предлагается один из трех но…
$280,419
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 106 м²
В продаже уютный коттедж в закрытом посёлке, с видом на море. Отделан, подключены коммуникац…
$179,992
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 138 м²
ул. Тимирязева - Высокогорная Дома класса КОМФОРТ ++ Сумма в договоре полная. Рассрочка воз…
$324,986
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 139 м²
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Коттеджный посёлок сдан! Очевидные преимущества жизни в частн…
$319,986
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 288 м²
Шикарный дом в стиле шале на Красной Поляне. Полностью с ремонтом для комфортного проживания…
$1,80 млн
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 219 м²
Обратите внимание на срочную продажу от собственника в 8 км от моря! Двухэтажный дом с бассе…
$274,988
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 81 м²
Коттеджный Поселок "Монтевиль Вилладж" (Monteville Village) - это закрытый коттеджный посёло…
$139,994
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 183 м²
Дом в центральном районе на ул. Высокогорная. Локация отлична для проживания. Хорошая трансп…
$329,986
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 116 м²
В продаже уютный коттедж в закрытом посёлке, с видом на море. Отделан, подключены коммуникац…
$189,992
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 112 м²
Локация: СДТ «Родничок», с. Верхний Юрт, Хостинский район, Сочи городской округ, Краснодарск…
$184,992
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 180 м²
Предлагаю коттедж в стиле хай-тек с панорамным видом на лесной массив. Отделка фасада из дор…
$180,269
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 300 м²
Дом в коттеджном поселке Sayat Village (Саят Вилладж). Закрытый посёлок видовых коттеджей. Р…
$449,980
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Параметры недвижимости в Сибирском федеральном округе, Россия

с видом на горы
Недорогая
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