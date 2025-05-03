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Квартиры-студии в Химках, Россия

Студия Удалить
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192 объекта найдено
Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
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$87,954
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
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$79,674
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/16
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$79,259
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/16
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$91,657
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 2/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,671
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 2/16
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$68,350
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,781
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$88,603
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$86,579
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 13/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,557
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$91,525
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,876
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$82,010
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$85,525
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 15/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,780
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$82,859
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 17/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$84,742
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$74,866
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 14/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,119
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$82,079
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$80,843
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 13/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$81,665
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$90,104
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 17/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$109,246
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$74,422
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$87,446
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 11/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$70,675
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 11/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$86,511
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$79,062
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Студия 1 комната в Химки, Россия
Студия 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$86,716
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Параметры недвижимости в Химках, Россия

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