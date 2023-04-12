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Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
40 м²
4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
48 м²
19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат
58 м²
9/17 Этаж
€ 122,931
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
11/19 Этаж
€ 106,167
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат
62 м²
8/9 Этаж
€ 119,578
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
37 м²
5/25 Этаж
€ 80,352
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 2 комнаты
Андреевка, Россия
2 Количество комнат
71 м²
8/17 Этаж
€ 89,404
ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
Квартира 1 комната
Светлые Горы, Россия
1 Количество комнат
37 м²
1/4 Этаж
€ 69,288
Продается светлая, уютная 1к. квартира, площадью 38,8м2 (с учетом лоджии) на 1 этаже 4 этажн…
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат
56 м²
2/17 Этаж
€ 115,108
Номер лота: 4097352, Елена : Свободная продажа. Солнечная система. Красивый ЖК со свой инфра…
Квартира 1 комната
Андреевка, Россия
1 Количество комнат
50 м²
16/16 Этаж
€ 72,641
ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА 16 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
Квартира 1 комната
Котельники, Россия
1 Количество комнат
41 м²
17/25 Этаж
€ 86,912
Продается 1-комнатная квартира недалеко от станции метро Котельники. Квартира перепланирован…
Квартира 1 комната
Жилино-1, Россия
1 Количество комнат
34 м²
7/17 Этаж
€ 78,229
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
Квартира 2 комнаты
Пуршево, Россия
2 Количество комнат
45 м²
4/5 Этаж
€ 60,348
Отличное предложение! Продается уютная, светлая 2-комнатная квартира в г. Балашиха д.Пуршево…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 94,992
Продается 2к. квартира, общей площадью 65,8 м2, на 2 этаже, 3 этажного кирпичного дома, в ша…
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 121,701
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 220,690
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
75 м²
€ 218,264
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 220,129
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 218,164
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 217,322
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 217,322
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 217,603
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
74 м²
€ 216,760
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат
100 м²
€ 264,380
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат
75 м²
€ 206,011
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат
30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат
52 м²
€ 145,257
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
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