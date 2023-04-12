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Купить квартиру в Московская область, Россия

Люберцы
402
Одинцово
82
Мытищи
28
Балашиха
12
Химки
7
Долгопрудный
6
Пушкино
4
Развилка
4
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1 637 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 40 м² 4/5 Этаж
€ 80,464
В продаже двухкомнатная квартира. Квартира нуждается в частичном косметическом ремонте. Окна…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 48 м² 19/25 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 2 комнатыв Оболдино, Россия
Квартира 2 комнаты
Оболдино, Россия
2 Количество комнат 58 м² 9/17 Этаж
€ 122,931
Продам двухкомнатную квартиру, Распашонка, в новом доме категории А+ наивысший. Подъезд на …
Квартира 3 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 38 м² 11/19 Этаж
€ 106,167
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Квартира 2 комнатыв Калиновка, Россия
Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат 62 м² 8/9 Этаж
€ 119,578
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 37 м² 5/25 Этаж
€ 80,352
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 4 комнатыв Красногорск, Россия
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 6/12 Этаж
€ 159,475
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 2 комнатыв Андреевка, Россия
Квартира 2 комнаты
Андреевка, Россия
2 Количество комнат 71 м² 8/17 Этаж
€ 89,404
ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…
Квартира 1 комнатав Светлые Горы, Россия
Квартира 1 комната
Светлые Горы, Россия
1 Количество комнат 37 м² 1/4 Этаж
€ 69,288
Продается светлая, уютная 1к. квартира, площадью 38,8м2 (с учетом лоджии) на 1 этаже 4 этажн…
Квартира 2 комнатыв Химки, Россия
Квартира 2 комнаты
Химки, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/17 Этаж
€ 115,108
Номер лота: 4097352, Елена : Свободная продажа. Солнечная система. Красивый ЖК со свой инфра…
Квартира 1 комнатав Андреевка, Россия
Квартира 1 комната
Андреевка, Россия
1 Количество комнат 50 м² 16/16 Этаж
€ 72,641
ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА 16 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТ…
Квартира 1 комнатав Котельники, Россия
Квартира 1 комната
Котельники, Россия
1 Количество комнат 41 м² 17/25 Этаж
€ 86,912
Продается 1-комнатная квартира недалеко от станции метро Котельники. Квартира перепланирован…
Квартира 1 комнатав Жилино-1, Россия
Квартира 1 комната
Жилино-1, Россия
1 Количество комнат 34 м² 7/17 Этаж
€ 78,229
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
Квартира 2 комнатыв Пуршево, Россия
Квартира 2 комнаты
Пуршево, Россия
2 Количество комнат 45 м² 4/5 Этаж
€ 60,348
Отличное предложение! Продается уютная, светлая 2-комнатная квартира в г. Балашиха д.Пуршево…
Квартира 2 комнатыв Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 94,992
Продается 2к. квартира, общей площадью 65,8 м2, на 2 этаже, 3 этажного кирпичного дома, в ша…
Квартира 2 комнатыв дачного хозяйства «Архангельское», Россия
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 121,701
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 2 комнатыв дачного хозяйства «Архангельское», Россия
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 122,819
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 220,690
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 75 м²
€ 218,264
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 220,129
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 218,164
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 217,322
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 217,322
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 217,603
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 74 м²
€ 216,760
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 3 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 3 комнаты
Veshki, Россия
3 Количество комнат 100 м²
€ 264,380
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 2 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат 75 м²
€ 206,011
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 2 комнатыв Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат 52 м²
€ 145,257
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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