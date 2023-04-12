Купить коттедж в России

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37 объектов найдено
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
170 м²
€ 223,510
Новый, отличный дом расположен в самом центре развивающегося пос. Лоо, ул. Алтайская. 400м о…
Коттеджв Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
147 м²
€ 296,151
Продается уютный дом в Нижней Шиловке на улице Комарова. Предлагаем Вам приобрести дом обще…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
230 м²
€ 279,388
Дом в коттеджном поселке расположился в селе Молдовка по нижней его части, ровное место, ул.…
Коттеджв Барановка, Россия
Коттедж
Барановка, Россия
115 м²
€ 198,924
Новый дом на переулке Овощной, готовый и введен в эксплуатацию. Общая площадь 115 м.кв. Земе…
Коттеджв Горное Лоо, Россия
Коттедж
Горное Лоо, Россия
120 м²
€ 156,457
Горное ЛОО. Коммуникации: электричество 15 кВт, индивидуально на участке скважина, канализац…
Коттедж 4 комнатыв Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 108,814
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
2 615 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается уютный, светлый и комфортный дом в Энгельсе (пос. Прибрежный). Оригинальные и уд…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
139 м²
€ 357,616
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Коттеджный посёлок сдан! Очевидные преимущества жизни в част…
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 179,487
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
140 м²
€ 303,974
Местоположение - Мамайский перевал, улица Славы До Сочи можно доехать примерно за 15 минут, …
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
360 м²
€ 726,409
КП STONEWOOD - это роскошный курортный комплекс элит-класса. В его состав входит 17 красивых…
Коттеджв Нижняя Шиловка, Россия
Коттедж
Нижняя Шиловка, Россия
111 м²
€ 100,580
Мечтаете о загородной недвижимости? Хватит мечтать, пора воплощать свои мечты, а мы вам помо…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
140 м²
€ 290,563
Хорошее предложение по загородному дому в черте района Дагомыс. Дом находится в с. Сергей по…
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 122,372
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
100 м² 1 Этаж
Цена по запросу
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Дом на эта…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
205 м²
€ 413,494
К вашему вниманию отличное предложение- капитальный дом! Расположен в черте города. Площадь …
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 167,633
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…
Коттедж 12 комнатв Torosovo, Россия
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 397 м² 1/3 Этаж
€ 687,294
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток  зе…
Коттеджв Ust-Kurdyum, Россия
Коттедж
Ust-Kurdyum, Россия
4 221 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-х этажный кирпичный  коттедж в селе Усть-Курдюм, общей площадью 422,1 кв.м на зе…
Коттеджв городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
124 м²
€ 156,457
Отличный , новый дом в Адлере. КП "ВЕРИНО", село Вардане-Верино ул. Веринская. Тер…
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
270 м²
€ 1,508,695
Предлагаем к продаже новый готовый коттедж в стиле "Шале", расположенный вверху Кр…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
225 м²
€ 1,095,201
Вашему вниманию предлагается элитная Вилла не имеющая аналогов в Сочи Объект находится в п…
Коттеджв Сергей-Поле, Россия
Коттедж
Сергей-Поле, Россия
136 м²
€ 223,510
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Сдача коттеджа 3 квартал 2021 года. Успей купить дом у моря …
Коттеджв Сергей-Поле, Россия
Коттедж
Сергей-Поле, Россия
136 м²
€ 212,335
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ СДЕЛКИ! Успей купить дом у моря по цене квартиры ! Очевидные преиму…
Коттеджв Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
250 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается новый 2-х этажный кирпичный дом, плюс мансарда, в 50 км от Саратова в живописном м…
Коттеджв Энгельс, Россия
Коттедж
Энгельс, Россия
260 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-уровневый коттедж 240 кв.м. расположенный в экологически чистом районе города Эн…
Коттеджв Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
600 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Продается кирпичный коттедж площадью 600 кв.м. на ул. Столыпина /3-й Столыпинский проезд, с-…
Коттеджв Generalskoe, Россия
Коттедж
Generalskoe, Россия
745 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Продается коттедж в старинном живописном селе Генеральское (19 км. от  г. Энгельса и 25 км…
Коттеджв Высокое, Россия
Коттедж
Высокое, Россия
191 м²
€ 312,914
К продаже представлен трехэтажный коттедж (2 этажа + мансарда). КП расположен в городе Сочи…
Коттеджв Сочи, Россия
Коттедж
Сочи, Россия
320 м²
€ 1,005,796
Коттеджный поселок из 36 домов в окружении реликтового леса. На территории два парковочных м…

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