Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Саратовская область
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Саратовской области, Россия

Саратов
12
Коттедж Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 431 м²
Этаж 2
Продается большой дом в поселке Юбилейный. Удобная планировка, 8 просторных комнат различн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 191 м²
Этаж 3
Продается великолепный загородный дом в с. Усть-Курдюм. Отличное место для круглогодичного…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 2 615 м²
Этаж 2
Продается уютный, светлый и комфортный дом в Энгельсе (пос. Прибрежный). Оригинальные и уд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 58 м²
Этаж 1
Продам в центре города часть дома со своим участком. Район Экономического университета. В ша…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 2
Продается кирпичный коттедж в районе с. Пристанное и т/б Сокол. 4-уровневый коттедж 200 кв.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 164 м²
Этаж 2
Продается уникальный дом в Тополевке на первой линии от Волги. Дои расположен в закрытом по…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 514 м²
Этаж 1
Продается одноэтажный дом с цоколем. без ремонта. На участке есть хозблок. беседка. Первый…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 2
Продам 2-этажный новый коттедж в с. Усть-Курдюм. Район коттеджного поселка "Волжский прайд",…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 450 м²
Этаж 2
Продаётся коттедж в элитном поселке "Берег". Коттедж расположен на первой линии, что обеспе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 340 м²
Этаж 2
Продается дом в самом востребованном и динамично развивающемся с. Усть-Курдюм. Дом основат…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Саратовской области, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти